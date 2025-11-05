Répertoire d'entreprises
Ansys
Ansys Ingénieur Logiciel Salaires à Spain

La rémunération Ingénieur Logiciel in Spain chez Ansys va de €45.7K par year pour P2 à €70.5K par year pour P3. Le package de rémunération médian in Spain year totalise €61.1K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
Software Engineer 1(Niveau débutant)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
Senior Software Engineer
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Chercheur Scientifique

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Ansys in Spain s'élève à une rémunération totale annuelle de €89,595. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ansys pour le poste Ingénieur Logiciel in Spain est de €57,199.

Autres ressources