La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Ansys va de ₹1.93M par year pour P1 à ₹3.9M par year pour P4. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹2.37M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
