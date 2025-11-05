La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Ansys va de ₹2.09M par year pour P1 à ₹4.61M par year pour P4. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹4.84M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
