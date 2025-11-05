Ansys Ingénieur Logiciel Salaires à France

La rémunération Ingénieur Logiciel in France chez Ansys totalise €63.7K par year pour P3. Le package de rémunération médian in France year totalise €62.6K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime P1 Software Engineer 1 ( Niveau débutant ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 € -- € -- € -- € -- P3 Senior Software Engineer €63.7K €51.3K €7.4K €5K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Voir 4 Plus de niveaux

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( EUR ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Calendrier d'acquisition Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Ansys ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus Soumettre un nouveau titre