Ansys
Ansys Ingénieur Logiciel Salaires à Canada

La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez Ansys va de CA$79.7K par year pour P1 à CA$117K par year pour P3. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$108K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
Software Engineer 1(Niveau débutant)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Ansys in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$138,434. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ansys pour le poste Ingénieur Logiciel in Canada est de CA$114,614.

