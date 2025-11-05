La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez Ansys va de CA$79.7K par year pour P1 à CA$117K par year pour P3. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$108K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
