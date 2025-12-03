La rémunération Recruteur in United States chez Ansys totalise $99K par year pour P2. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 12/3/2025
Rémunération totale moyenne
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
