Ansys Recruteur Salaires

La rémunération Recruteur in United States chez Ansys totalise $99K par year pour P2. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 12/3/2025

Rémunération totale moyenne $100K - $114K United States Fourchette courante Fourchette possible $87.5K $100K $114K $127K Fourchette courante Fourchette possible

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $99K $84K $10K $5K P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Voir 4 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Ansys ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Recruteur offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.