Le package de rémunération médian Chef de Produit in Canada chez Ansys totalise CA$122K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 12/3/2025

Package Médian Ansys Senior Product Manager Waterloo, ON, Canada Total par an $88K Niveau P3 Salaire de base $86.5K Stock (/yr) $1.5K Prime $0 Années dans l'entreprise 0-1 Années Années d'exp. 2-4 Années

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Ansys ?

