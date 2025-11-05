La rémunération Ingénieur Mécanique in San Francisco Bay Area chez Ansys va de $176K par year pour P3 à $284K par year pour P5. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $186K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ansys. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
|Aucun salaire trouvé
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez Ansys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)