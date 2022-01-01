Répertoire des entreprises
Ansys
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Ansys Salaires

La fourchette de salaires de Ansys va de $22,287 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $190,000 pour un Ingénieur en matériel informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ansys. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Ingénieur mécanique
P2 $110K
P3 $164K
Ingénieur en matériel informatique
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Service client
$63.4K
Ingénieur électricien
$174K
Technologue en informatique
$131K
Marketing
$124K
Opérations marketing
$113K
Ingénieur optique
$62.3K
Chef de produit
$131K
Chef de projet
$179K
Recruteur
$107K
Ventes
$133K
Ingénieur commercial
$39.3K
Responsable de programme technique
$123K
Rédacteur technique
$87.1K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Ansys, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Ansys คือ Ingénieur en matériel informatique โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $190,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Ansys คือ $111,360

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Ansys

Entreprises connexes

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources