Ansira
Ansira Salaires

La fourchette de salaires de Ansira va de $56,218 en rémunération totale par an pour un Marketing au bas de l'échelle à $117,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ansira. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $117K
Marketing
$56.2K
Chef de projet
$75.4K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Ansira est Ingénieur logiciel avec une rémunération totale annuelle de $117,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ansira est de $75,375.

Autres ressources