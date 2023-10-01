Anritsu Salaires

Répertoire des entreprises
Anritsu
La fourchette de salaires de Anritsu va de $25,853 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $172,860 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Anritsu. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Ingénieur électricien
$95.5K
Technologue en informatique
$55.9K
Chef de produit
$173K

Chef de projet
$171K
Ventes
$25.9K
Ingénieur commercial
$34K
Ingénieur logiciel
$35.4K
Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Anritsu, — это Chef de produit at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $172,860. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Anritsu, составляет $55,885.

Autres ressources