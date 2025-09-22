Répertoire d'entreprises
Anonos
Anonos Ingénieur Civil Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Civil in Indonesia chez Anonos va de IDR 104.73M à IDR 143.38M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Anonos. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

IDR 113.46M - IDR 134.66M
Indonesia
Fourchette courante
Fourchette possible
IDR 104.73MIDR 113.46MIDR 134.66MIDR 143.38M
Fourchette courante
Fourchette possible

IDR 2.65B

Quels sont les niveaux de carrière chez Anonos?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Civil chez Anonos in Indonesia s'élève à une rémunération totale annuelle de IDR 143,383,971. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Anonos pour le poste Ingénieur Civil in Indonesia est de IDR 104,732,639.

