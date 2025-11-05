Répertoire d'entreprises
Angi
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Angi Ingénieur Logiciel Salaires à San Francisco Bay Area

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Angi. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Angi, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Angi in San Francisco Bay Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $202,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Angi pour le poste Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area est de $179,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Angi

