La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Angel One va de ₹3.05M par year à ₹6.87M. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹3.8M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Angel One. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
