La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater London Area chez Anaplan va de £69.2K par year pour P2 à £121K par year pour P4. Le package de rémunération médian in Greater London Area year totalise £91K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Anaplan. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Anaplan, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)