ANABEEB
    • À propos

    ANABEEB is a leading industrial services company in the Middle East, specializing in thrust boring, trenchless technology, and industrial maintenance for the Oil & Gas sector.

    anabeeb.com
    Site web
    1983
    Année de création
    2,000
    Nombre d'employés
    $500M-$1B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

