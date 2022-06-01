AmTrust Financial Salaires

La fourchette de salaires de AmTrust Financial va de $85,425 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $141,365 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de AmTrust Financial . Dernière mise à jour : 8/21/2025