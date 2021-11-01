Répertoire des entreprises
Amplify
Amplify Salaires

La fourchette de salaires de Amplify va de $73,500 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $160,800 pour un Recruteur au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Amplify. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $135K
Chef de produit
Median $135K
Chercheur en expérience utilisateur
Median $95K

Service client
$73.5K
Analyste de données
$115K
Technologue en informatique
$131K
Marketing
$129K
Designer de produits
Median $110K
Chef de projet
$133K
Recruteur
$161K
FAQ

The highest paying role reported at Amplify is Recruteur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amplify is $130,117.

