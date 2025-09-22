Répertoire d'entreprises
Amperity
Amperity Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in United States chez Amperity va de $160K à $228K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amperity. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

$182K - $216K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$160K$182K$216K$228K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Option

Chez Amperity, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Architecte Solutions at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $227,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Architecte Solutions role in United States is $160,380.

