Le package de rémunération médian Analyste de Données in United States chez Amperity totalise $179K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amperity. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Package Médian
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Total par an
$179K
Niveau
-
Salaire de base
$159K
Stock (/yr)
$15K
Prime
$5K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
6 Années
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Option

Chez Amperity, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Analyste de Données pozīcijai Amperity in United States, ir gada kopējā atlīdzība $182,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Amperity Analyste de Données pozīcijai in United States, ir $179,000.

