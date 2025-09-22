La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Ampere Computing va de $170K par year pour L6 à $275K par year pour L8. Le package de rémunération médian in United States year totalise $198K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ampere Computing. Dernière mise à jour : 9/22/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
