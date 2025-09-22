La rémunération Ingénieur Matériel in United States chez Ampere Computing va de $189K par year pour L6 à $364K par year pour L9. Le package de rémunération médian in United States year totalise $196K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ampere Computing. Dernière mise à jour : 9/22/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
