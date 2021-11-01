Répertoire des entreprises
AMI
AMI Salaires

La fourchette de salaires de AMI va de $25,596 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $170,850 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle.

$160K

Ingénieur logiciel
Median $28.7K
Comptable
$152K
Chef de produit
$25.6K

Ventes
$32.9K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$159K
Responsable de programme technique
$171K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AMI je Responsable de programme technique at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $170,850. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AMI je $92,452.

