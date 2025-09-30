Répertoire d'entreprises
Amgen
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Amgen Ingénieur Logiciel Salaires à Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area chez Amgen va de $108K par year pour L3 à $152K par year pour L5. Le package de rémunération médian in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area year totalise $129K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
(Niveau débutant)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

34%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)

  • 34% s'acquiert dans le 4th-AN (34.00% annuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $153,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Amgen pour le poste Ingénieur Logiciel in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area est de $125,000.

