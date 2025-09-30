La rémunération Ingénieur Logiciel in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area chez Amgen va de $108K par year pour L3 à $152K par year pour L5. Le package de rémunération médian in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area year totalise $129K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
0%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
34%
AN 4
Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
34% s'acquiert dans le 4th-AN (34.00% annuel)