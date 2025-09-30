Amgen Ingénieur Logiciel Salaires à Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area chez Amgen va de $108K par year pour L3 à $152K par year pour L5. Le package de rémunération médian in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area year totalise $129K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L3 ( Niveau débutant ) $108K $104K $0 $3.5K L4 $112K $102K $500 $9.4K L5 $152K $124K $10K $17.5K L6 $ -- $ -- $ -- $ --

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( USD ) Base | Actions (an) | Prime

Calendrier d'acquisition Principal 0 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 34 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 0 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 0.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.00 % annuel )

34 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 34.00 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Amgen ?

