La rémunération Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area chez Amgen va de $206K par year pour L5 à $254K par year pour L6. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $212K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
34% s'acquiert dans le 4th-AN (34.00% annuel)