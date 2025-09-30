La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Los Angeles Area chez Amgen va de $115K par year pour L3 à $275K par year pour L6. Le package de rémunération médian in Greater Los Angeles Area year totalise $210K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
0%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
34%
AN 4
Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
34% s'acquiert dans le 4th-AN (34.00% annuel)