Amgen Chef de Programme Salaires à San Francisco Bay Area

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025

$160K

Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

34%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)

  • 34% s'acquiert dans le 4th-AN (34.00% annuel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Chef de Programme at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Chef de Programme role in San Francisco Bay Area is $120,000.

