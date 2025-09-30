La rémunération Scientifique des Données in Greater Los Angeles Area chez Amgen va de $96.7K par year pour L3 à $218K par year pour L6. Le package de rémunération médian in Greater Los Angeles Area year totalise $139K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
0%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
34%
AN 4
Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
34% s'acquiert dans le 4th-AN (34.00% annuel)