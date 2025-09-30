Répertoire d'entreprises
Amgen
Amgen Scientifique des Données Salaires à Greater Los Angeles Area

La rémunération Scientifique des Données in Greater Los Angeles Area chez Amgen va de $96.7K par year pour L3 à $218K par year pour L6. Le package de rémunération médian in Greater Los Angeles Area year totalise $139K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Amgen. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

0%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

34%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Amgen, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 0% s'acquiert dans le 1st-AN (0.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)

  • 34% s'acquiert dans le 4th-AN (34.00% annuel)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Scientifique des Données in Amgen in Greater Los Angeles Area raggiunge una retribuzione totale annua di $218,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Amgen per il ruolo Scientifique des Données in Greater Los Angeles Area è $143,000.

