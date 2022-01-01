American Family Insurance Salaires

Le salaire de American Family Insurance va de $22,718 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $190,950 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de American Family Insurance . Dernière mise à jour : 9/2/2025