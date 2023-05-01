American Axle & Manufacturing Salaires

Le salaire de American Axle & Manufacturing va de $15,075 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $183,600 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de American Axle & Manufacturing . Dernière mise à jour : 8/31/2025