La rémunération totale moyenne Manager Science des Données in India chez American Airlines va de ₹9.36M à ₹13.58M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de American Airlines. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

₹10.61M - ₹12.33M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹9.36M₹10.61M₹12.33M₹13.58M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez American Airlines?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Science des Données chez American Airlines in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹13,582,096. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez American Airlines pour le poste Manager Science des Données in India est de ₹9,359,091.

