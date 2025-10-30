La rémunération Analyste Métier in United States chez American Airlines va de $83.8K par year pour L2 à $108K par year pour L4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $109K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de American Airlines. Dernière mise à jour : 10/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
