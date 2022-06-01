Répertoire d'entreprises
Amentum
Amentum Salaires

Le salaire de Amentum va de $78,605 en rémunération totale par an pour un Gestionnaire d'Installations dans le bas de la fourchette à $174,125 pour un Service Client dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Amentum. Dernière mise à jour : 9/2/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $80K

Ingénieur Logiciel de Production

Analyste de Données
Median $128K
Ingénieur Mécanique
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Service Client
$174K
Gestionnaire d'Installations
$78.6K
Analyste Financier
$114K
Ingénieur Matériel
$133K
Technologue de l'Information (TI)
$105K
Chef de Programme
$129K
Chef de Projet
$113K
Analyste Cybersécurité
$171K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Amentum est Service Client at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $174,125. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Amentum est de $114,425.

