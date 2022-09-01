Répertoire des entreprises
Amelia
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Amelia Salaires

La fourchette de salaires de Amelia va de $58,920 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $226,125 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Amelia. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Développement commercial
$121K
Ingénieur logiciel
$58.9K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Architecte de solutions
$199K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Amelia is Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amelia is $159,800.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Amelia

Entreprises connexes

  • Amazon
  • Google
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources