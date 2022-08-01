Répertoire d'entreprises
AMC Networks
AMC Networks Salaires

Le salaire de AMC Networks va de $134,325 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $311,550 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de AMC Networks. Dernière mise à jour : 8/29/2025

$160K

Ventes
Median $230K

Chargé de Compte

Ingénieur Logiciel
Median $150K
Technologue de l'Information (TI)
$312K

Chef de Produit
$134K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez AMC Networks est Technologue de l'Information (TI) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $311,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AMC Networks est de $189,800.

