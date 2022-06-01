AMBOSS Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de AMBOSS va de $85,190 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $98,182 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de AMBOSS. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $85.2K
Marketing
$85.2K
Chef de Produit
$98.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Najwyżej płatnym stanowiskiem w AMBOSS jest Chef de Produit at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $98,182. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AMBOSS wynosi $85,245.

