Ambarella
Ambarella Salaires

La fourchette de salaires de Ambarella va de $54,354 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $305,000 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ambarella. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Ingénieur en matériel informatique
Median $255K

Ingénieur ASIC

Ingénieur logiciel
Median $54.4K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $305K

Analyste commercial
$235K
Marketing
$231K
Architecte de solutions
$251K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Ambarella est Responsable de l'ingénierie logicielle avec une rémunération totale annuelle de $305,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ambarella est de $243,210.

