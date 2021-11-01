Répertoire des entreprises
Ambarella
    • À propos

    Ambarella, Inc. is a fabless semiconductor design company, focusing on low-power, high-definition and Ultra HD video compression, image processing, and computer vision processors.

    ambarella.com
    Site web
    2004
    Année de création
    750
    # d'employés
    Siège social

