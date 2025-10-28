Répertoire d'entreprises
Alteryx
La rémunération totale moyenne Gestionnaire Comptes Techniques chez Alteryx va de $128K à $174K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alteryx. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

$137K - $165K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$128K$137K$165K$174K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Gestionnaire Comptes Techniques chez Alteryx s'élève à une rémunération totale annuelle de $174,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Alteryx pour le poste Gestionnaire Comptes Techniques est de $127,500.

Autres ressources