La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Alteryx va de $177K par year pour Software Engineer à $256K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $199K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alteryx. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)