La rémunération Ingénieur Logiciel in Prague Metropolitan Area chez Alteryx totalise CZK 1.86M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Prague Metropolitan Area year totalise CZK 2.02M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alteryx. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)