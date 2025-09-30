La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Alteryx va de ₹2.28M par year pour Associate Software Engineer à ₹7.04M par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹4.23M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alteryx. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)