La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez Alteryx va de ₹2.27M par year pour Associate Software Engineer à ₹7.01M par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹4.21M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alteryx. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)