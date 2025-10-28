Répertoire d'entreprises
Alteryx
Alteryx Ingénieur Commercial Salaires

Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

$166K - $193K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$153K$166K$193K$214K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Commercial chez Alteryx in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $214,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Alteryx pour le poste Ingénieur Commercial in United States est de $153,000.

