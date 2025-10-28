Répertoire d'entreprises
Alteryx Chef de Produit Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alteryx. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Fourchette courante
Fourchette possible
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Alteryx in Czech Republic s'élève à une rémunération totale annuelle de CZK 1,932,908. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Alteryx pour le poste Chef de Produit in Czech Republic est de CZK 1,411,863.

