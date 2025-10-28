Répertoire d'entreprises
Alteryx
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Succès Client

  • Tous les salaires Succès Client

Alteryx Succès Client Salaires

La rémunération totale moyenne Succès Client in India chez Alteryx va de ₹2.1M à ₹2.99M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Alteryx. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

₹2.4M - ₹2.81M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Succès Client soumissions chez Alteryx pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Alteryx, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Succès Client offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Succès Client chez Alteryx in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,991,697. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Alteryx pour le poste Succès Client in India est de ₹2,096,745.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Alteryx

Entreprises similaires

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources