ALTEN
  • Salaires
  • Architecte Solutions

  • Tous les salaires Architecte Solutions

ALTEN Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in Canada chez ALTEN va de CA$184K à CA$267K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ALTEN. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

CA$211K - CA$240K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$184KCA$211KCA$240KCA$267K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez ALTEN?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez ALTEN in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$267,425. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ALTEN pour le poste Architecte Solutions in Canada est de CA$183,571.

