La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Montreal chez ALTEN va de CA$85.6K par year pour Software Engineer I à CA$91.5K par year pour Software Engineer II. Le package de rémunération médian in Greater Montreal year totalise CA$88.4K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ALTEN. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
