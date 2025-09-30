Répertoire d'entreprises
ALTEN
ALTEN Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Montreal

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Montreal chez ALTEN va de CA$85.6K par year pour Software Engineer I à CA$91.5K par year pour Software Engineer II. Le package de rémunération médian in Greater Montreal year totalise CA$88.4K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ALTEN. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer I
(Niveau débutant)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez ALTEN?

FAQ

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Ingénieur Logiciel na ALTEN in Greater Montreal situa-se numa remuneração total anual de CA$103,085. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ALTEN para a função de Ingénieur Logiciel in Greater Montreal é CA$88,382.

