La rémunération totale moyenne Designer Industriel in United Kingdom chez ALTEN va de £38.1K à £52.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ALTEN. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

£41.3K - £49K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£38.1K£41.3K£49K£52.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez ALTEN?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Industriel chez ALTEN in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £52,154. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ALTEN pour le poste Designer Industriel in United Kingdom est de £38,095.

