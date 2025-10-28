Répertoire d'entreprises
ALTEN
ALTEN Scientifique des Données Salaires

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Canada chez ALTEN totalise CA$113K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ALTEN. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Package Médian
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total par an
CA$113K
Niveau
L3
Salaire de base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ALTEN?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez ALTEN in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$114,184. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ALTEN pour le poste Scientifique des Données in Canada est de CA$113,204.

